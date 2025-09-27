イギリスのスターマー首相は26日、「デジタルID」制度を導入する方針を明らかにしました。就職の際に提示を義務付け、不法就労を防ぐとしています。【映像】英首相、「デジタルID」制度導入の方針「デジタルIDを持っていなければイギリスで働くことはできません。実に単純な話です」（英スターマー首相）この制度は、在留資格や顔写真などを「デジタルID」として個人のスマートフォンに保存するもので、就職の際の本人確認で提