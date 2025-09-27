27日午前、新潟県南魚沼市で川釣りをしていた男性がクマに襲われケガをしました。27日午前9時半ごろ、南魚沼市宮の三国川の河川敷で、釣りをするため訪れていた埼玉県に住む76歳の男性が歩いていたところ、突然茂みから出てきた体長1ｍほどのクマに襲われました。男性は頭をかまれたほか腕をひっかかれるなどして市内の病院に搬送されましたが、命に別条はありません。クマは男性を襲った後、川の下流方向に逃げていったということ