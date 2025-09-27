【モデルプレス＝2025/09/27】TBSアナウンサーの近藤夏子が26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、話題を呼んでいる。【写真】TBS美人アナ「手が込んでる」と話題の手料理◆近藤夏子アナ、手料理の数々を公開近藤アナは、手料理がズラリと並んだ食卓を披露。麻婆茄子丼、ヴィシソワーズ、トマトとマッシュルームのサラダ、春巻きとメニューを紹介している。この投稿に、ファンからは「本格的」「お店みたい」