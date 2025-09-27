転職市場が活発化するなか、特に熱を帯びているのがIT業界です。2025年7月の転職求人倍率によると、全体平均が2.42倍であるのに対し、IT・通信業は6.27倍と突出した水準にあります（doda「転職求人倍率レポート（2025年7月）」より）。DX推進の波や慢性的なエンジニア不足を背景に、多くの企業が即戦力となる若手・中堅層の採用に力を入れており、優秀な20〜30代の人材獲得競争が激化しています。働く個人にとってはキャリアの選択