ＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）が２７日に放送され、２年間レギュラー出演していた若林有子アナウンサーがこの日をもって番組を卒業することを発表した。番組のラストで、カメラの前に出演者一同がずらりと並び、司会の佐藤栞里が「さあ、私たちにとって残念なお知らせがあるんですけれども、きょうの放送をもってブランチから、若ちゃんが卒業になりました。さみしい！」と若林アナが卒業すると伝えた。「オ