丸ごと買ったキャベツ。使いきれずに困った経験はありませんか？ 今回は、そんなときに役立つ「キャベツだけで作る副菜」をお届けします。覚えておけば、余裕で半玉消費できます。 ▼食べ出したら止まらない「無限キャベツ」 太めのせん切りにしてレンチンしたキャベツを活用。だしの素や砂糖などであえれば、速攻であと一品が出来上がり〜。ごまとかつお節の香ばしさがたまりません。 ▼つくれぽ300件超え！人気浅漬け ごま油