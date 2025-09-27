大相撲秋場所１４日目の２７日、大関琴桜が日本相撲協会に休場を届け出た。琴桜は１３日目に横綱豊昇龍を破って９勝４敗になっていた。１４日目の対戦相手の横綱大の里は不戦勝ちになる。このため、結びの一番で豊昇龍が関脇若隆景に敗れれば、千秋楽を待たずに大の里の５度目の優勝が決まる。琴桜は２７日、「右膝内側側副靱(じん)帯(たい)損傷で全治３週間の見込み」という診断書を日本相撲協会に提出した。師匠の佐渡ヶ