参議院選挙で民意が示されてから、すでに2か月以上が経ちました。「石破おろし」に時間がかかった上に、自民党総裁選挙のフルスペック実施で、この間、政治空白が続いています。その総裁選でも候補者たちは、党内の支持固めのため「安全運転」優先で、論戦は低調に見えます。【写真を見る】自民総裁選、踏み込み不足の経済論戦、長引く政治空白のツケ【播摩卓士の経済コラム】参院選で示された「物価高対策」の民意物価高対策など