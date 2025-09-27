■MLBドジャース 3−2 マリナーズ（日本時間27日、T-モバイル・パーク）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのマリナーズ戦に“1番・DH”で出場し、3打数無安打1四球。ノーヒットに終わるも30試合連続出塁、今季20盗塁目をマークし史上初2度目の“50HRー20盗塁”を達成した。また、7回にリリーフで登板した佐々木朗希（23）も1回2奪三振、最速161.1?で無失点に抑える投球。試合は1点を追う3回、E.ヘルナンデス（34）の2ラン本塁