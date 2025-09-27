歌手和田アキ子（75）が27日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に出演。シンガー・ソングライターさだまさし（73）にまつわる思い出を明かした。和田とさだの共通点は多く、ともに4月10日生まれでデビュー日も同じ。この日の放送では、2人のデビュー日である10月25日にさだをゲストに迎えることを発表した。さだのコンサートはトークの時間が長いことで知