10月17日（金）よりスタートする、岩本照主演『恋する警護24時 season2』。約1年半の時を経てカムバックする同ドラマの豪華キャストが集結したポスタービジュアルが解禁。さらに、主題歌は前作に続きSnow Manが担うことが決定した。【映像】『恋する警護24時 season2』スペシャルインタビュー無骨なボディガード・北沢辰之助を演じる岩本を中心に、辰之助の恋のお相手で弁護士・岸村里夏役の白石麻衣、辰之助の新たなバディ・三雲