日本を代表する港町、横浜。その象徴であるベイエリアの臨港パークから山下公園に至る約5kmのウォーターフロントが、「世界に誇れる水際線」を目指して大きく生まれ変わります。横浜市は9月、「（仮称）水際線まちづくりコンセプトプラン」の基本的な方向性を示しました（素案は12月頃に公表される見込み）。歩行者が快適に過ごせる空間を整備し、道路や公園などの公共空間を活用してにぎわいを生み出すことで、都心臨海部の魅力向