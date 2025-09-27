（新北中央社）北部・新北市立十三行博物館が30日から約7年ぶりとなる国際交流展「静土有声 台日古代文物対話特展」を開催する。宮崎県立西都原考古博物館と協力して行うもので、今から約1800〜500年前に栄えたとされる十三行文化や古墳時代の九州に由来する品々を来年3月1日まで展示する。交流展では暮らしや食事、装飾具、威信など四つの視点から文物の社会的意義を再考する。今回の目玉とされるのは、全長約1メートルの船形埴