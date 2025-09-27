【その他の画像・動画等を元記事で観る】 テレビ朝日の音楽番組『M:ZINE（エンジン）』（毎週金曜 25時30分～）の番組イベント『M:ZINE LIVE（エンジン ライブ）』が9月9日に埼玉・ さいたまスーパーアリーナで開催。 番組MCの若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）と4組のアーティストが、ゲームにダンスにと観客を楽しませた。 ■IMP.、NCT DREAM、THE BOYZ、BALLISTIK BOYZが出演 『M:ZINE』初