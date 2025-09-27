チリで開催されるU-20ワールドカップが現地９月27日に幕を開ける。これに先立ち、FIFA（国際サッカー連盟）は出場各国の選手たちのポートレートを公開した。選手たちがカメラの前で思い思いのポーズを決める。船越優蔵監督が率いるU-20日本代表の面々では、大関友翔は張り手、市原吏音はデコピン、石井久継はダブルピース、ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾はかめはめ波、佐藤龍之介はゴイゴイスーを披露する。それぞれの個性が