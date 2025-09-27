TBS系バラエティー番組『王様のブランチ』（毎週土曜 前9：30）が27日に放送され、若林有子アナウンサー（29）が同日をもって番組を卒業することが発表された。【写真】「見えててすみません！」”へそチラ”ショットを披露したTBS若林有子アナ番組最後にMCの佐藤栞里が「私たちにとって残念なお知らせがあるんですけど」と切り出すと、「きょうの放送をもってブランチから“ワカ”ちゃんが卒業することとなりました」と発表し