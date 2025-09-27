いわきは「まちの構造を変える」など4つのビジョンを掲げる新スタの動画を公開いわきFCは9月26日、公式Xで新スタジアムのイメージ動画を公開した。特設サイトでは新スタジアム構想のコンセプトを発表しており、この構想は、2023年から活動する新スタジアム検討委員会「IWAKI GROWING UP PROJECT」を中心に、約2年間の議論を経てまとめられたものだ。新スタジアムは2031年の完成を予定しており、「まちの構造を変えるスタジアム