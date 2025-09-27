◆米大リーグパドレス７―４ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が２６日（日本時間２７日）、本拠のダイヤモンドバックス戦で先発し、５回２失点で５勝目を挙げた。初回先頭のペルドモを左飛に打ち取り、マルテと対戦。初球、内角低めに投じた直球をうまく打たれ、右翼スタンドに運ばれた。３回１死では９番マッカーシーに対し、フルカウン