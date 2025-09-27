◆大相撲秋場所１４日目（２７日、東京・両国国技館）日本相撲協会は２７日、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が１４日目から休場すると発表した。１３日目に横綱・豊昇龍（立浪）を撃破した一番で右膝を負傷した。この日対戦予定だった横綱・大の里（二所ノ関）は不戦勝となる。結びで豊昇龍が関脇・若隆景（荒汐）に敗れれば大の里の５度目の優勝が決まる。診断書によれば、右膝内側側副靱帯（じんたい）損傷と診断され全治３週間の見