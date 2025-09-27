◇高校野球秋季大阪大会5回戦大阪桐蔭 10― 0浪速（2025年9月27日GOSANDO南港野球場）高校野球の大阪大会5回戦が27日に行われ、大阪桐蔭が浪速を10―0の6回コールドで制して準々決勝に進んだ。最速146キロを誇る背番号11の川本晴大（はると＝1年）が公式戦初先発し、6回被安打4、無失点と好投した。最速144キロを計測した直球を中心に押し込み、7奪三振を数えた。「最初は緊張したけどお客さんを意識せずに投げよう