◇インターリーグドジャース―マリナーズ（2025年9月26日シアトル）ドジャースの佐々木朗希投手（23）が26日（日本時間27日）、敵地でのマリナーズ戦でメジャー2度目のリリーフ登板を果たした。1回を1安打無失点。ローリーを空振り三振に仕留めるなど、三振も2つ奪った。3―1の7回から5番手として登板。5回裏から壁に向かって投球。7回攻撃時から捕手を相手に投球練習をはじめ、万全の準備でマウンドへと向かった。先頭