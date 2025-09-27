9月27日午前、南魚沼市内の河川敷で70代の男性がクマに頭などをかまれる被害がありました。男性は病院に搬送され、意識はあるということです。現場は南魚沼市宮(みや)の三国川(さぐりがわ)河川敷です。被害にあったのは70代の男性で、釣りのために埼玉県から訪れていました。警察によると男性は「しげみから突然クマが現れた」と話し、頭頂部をかまれ、右腕や顎をひっかかれるなどのけがをしました。被害後、同行していた兄と市内