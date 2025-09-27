1999-00シーズンにはラ・リーガを制し、その後も2シーズン続けて2位、2001-02シーズンにはスペイン国王杯制覇、2003-04シーズンにはチャンピオンズリーグでベスト4に入るなど、スペインのデポルティーボ・ラ・コルーニャが強い時期があった。当時は『スーペルデポル』と人気を博したが、それも遠い過去の話となってしまった。財政難に陥った時期もあり、徐々に失速。2部降格と昇格を繰り返すようになり、最後に1部で戦ったのは2017