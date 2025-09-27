ディエゴ・シメオネ政権のアトレティコ・マドリードで中心であり続けてきたのが、FWアントワーヌ・グリーズマンだ。2014-15シーズンから5シーズン続けてリーグ戦で二桁得点を記録し、そのうち2014-15と2015-16シーズンは22ゴールを記録している。年齢を重ねてからはポジションを少し下げ、攻守両面でチームを引っ張ってきた。2022-23シーズンには15ゴール16アシストを記録するなど、シメオネ政権においてグリーズマンは欠かせない