昨季のレアル・マドリードが抱えていた問題の1つに、前線からの守備が挙げられる。前線でキリアン・ムバッペとヴィニシウス・ジュニオールを同時起用した際、両者のプレスが緩いとの指摘があった。今季より指揮官はシャビ・アロンソに交代したが、ここまでは順調だ。リーグ戦、チャンピオンズリーグ合わせて全勝で、守備のトラブルも目立っていない。『ESPN』はアロンソがムバッペら前線の選手の意識を変えたのかと注目しているが