カブスの鈴木誠也が日本時間27日、本拠地で行われたセントルイス・カージナルス戦に「5番・右翼」で先発出場。7回の第4打席で今季30号となる満塁本塁打を放ち、右打者としては日本人初の100打点に到達した。鈴木の一打は7対1とカブスが大量リードして迎えた7回一死満塁でうまれた。鈴木はカウント2-1から4球目のストレートをうまくバットに乗せ、レフトスタンドへの豪快な1発を放って見せた。これで一気に4打点を稼ぎ、シーズン101