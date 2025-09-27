吉田正尚が所属するボストン・レッドソックスが日本時間27日、本拠地で行われたデトロイト・タイガース戦で劇的なサヨナラ勝ちを収め、4年ぶりとなるポストシーズン進出を決めた。試合は4回までに3点を先行される苦しい展開だったが、吉田の一打から打線は徐々に反撃を始めていった。まず0対3で迎えた4回無死二塁、タイガース先発ケーシー・マイズの初球のストレートをうまく捉え、センター前に適時打を放つと、2点差の7回には、先