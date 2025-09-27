日本代表の上田綺世と渡辺剛が所属するオランダの名門フェイエノールトは、21日にアウェイで行われたAZ戦を3-3で引き分けた。この試合では、AZのDFヴァウター・フースが、試合中に上田や渡辺をつねったり、叩いたりする行為が大きな物議を醸している。21歳のフースは、U-21オランダ代表でもある有望なセンターバックだが、日本人コンビへの行為は現地で批判に晒されている。その一方で彼を擁護する声もある。かつてフェイエノール