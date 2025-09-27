「マリナーズ２−３ドジャース」（２６日、シアトル）ドジャースが３連勝。大谷翔平投手は３打数無安打、１四球、１盗塁で「５０本塁打−２０盗塁」を達成。だがフィリーズ・シュワバーとの本塁打王争いではアーチを放つことができず。２本差のまま残り２試合に向かうことになった。初回の第１打席で高めのフォーシームに空振り三振に倒れた大谷。第２打席では冷静にボールを見極めて四球で出塁すると、直後に二盗を決めた。