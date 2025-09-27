ヤクルト・川端慎吾内野手が２７日、今季限りでの現役引退を表明した。都内の球団事務所で引退会見を行った。「ヤクルトで２０年間、野球をやらせていただいて本当に感謝しています。本当にいろいろあったなという感じですね。山あり谷ありというか。良いことも悪いこともたくさんありましたし、優勝もさせてもらったし、タイトルを取ることもできましたし、日本一を決めるヒットも打たせもらいましたし。そのなかで、たくさん