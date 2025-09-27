日常的に利用しやすいのが、外食系の株主優待の魅力です。 中でも、すかいらーくホールディングスとロイヤルホールディングスは、いずれも全国的に店舗を展開しており、多彩なお店で使えるため、何かと便利です。2025年9月現在、両社の株価水準はほぼ同じですが、優待金額や対象店舗数は異なり、どちらが得かは利用目的によって異なります。 本記事では、金額面と使い勝手の両面から、実際にどちらが