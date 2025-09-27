川崎臨港警察署２７日午前２時２０分ごろ、川崎市川崎区四谷上町の県道で、自転車に乗っていた住所不詳、会社員の男性（２５）が、東京都八王子市の会社員の男性（５６）の中型トラックにはねられた。２５歳の男性は頭を強く打って意識不明の状態で病院に搬送され、死亡が確認された。川崎臨港署によると、現場は片側４車線の直線道路。２５歳の男性が自転車で道路を横切っていたところ、左側から直進してきたトラックに