27日の朝、三重県津市の浜辺に熱気球が緊急着陸し、３人がケガをしました。今のところ命に別状はないということです。 緊急着陸したのは、三重県鈴鹿市で開催の「鈴鹿スカイフェスタ2025」で使われていた熱気球です。警察によりますと、熱気球は27日、イベント会場の鈴鹿川河川緑地から御薗町に向かう予定でしたが、強風の影響で目的地を津市のマリーナ河芸の浜辺に変更したということです。熱気球は緊急着陸しようとした際