◇プロ野球イースタン・リーグ巨人ーロッテ（9月27日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の近藤大亮投手が現役最後のマウンドにあがりました。今年3月13日のオープン戦で右肩のけん板断裂という大ケガをした近藤投手は、現役引退を覚悟しましたが、最後に一度マウンドに上がりたいと願い、リハビリを続けてきました。最後にマウンドに立つ、というその目標をかなえたこの日、近藤投手はマウンドで大きく息を吸いこみ、バッター