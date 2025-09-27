読売・日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」が２７日放送され、自民党総裁選で小泉進次郎氏の陣営が、小泉氏を称賛する“不適切投稿”を行ったことを取り上げた。小泉氏の推薦人で、小泉陣営広報担当の牧島かれん元デジタル相の事務所が、陣営関係者にネット配信動画に進次郎氏を過度に賞賛する「やらせコメント」や他候補への誹謗中傷と受け取られる投稿するように指示していた。問題が発覚後の２６日に牧