阪神の才木浩人投手（２６）が２７日、出場選手登録を抹消された。前回の２２日・ヤクルト戦（神宮）では５回２／３を２失点（自責０）だった。再登録は１０月７日以降から可能。最終戦は１０月２日・ヤクルト戦（甲子園）のため、中止などがなければ今後のレギュラーシーズンの登板はない。現在防御率１・５５でリーグトップ。２位のＤｅＮＡ・ケイは防御率１・７６で、才木がタイトルを獲得する可能性が高い。代わって桐