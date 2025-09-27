［新風］９月７日、阪神がセ・リーグ優勝を決め、巨人の２連覇はついえた。投打に隙のなかったライバルに独走を許し、阿部監督は「強さを認めざるを得ない」と完敗を受け入れた。大目標は失った。しかし、戦いは終わっていない。「やり返せるチャンスはある。最後まで必死にやるしかない」ポストシーズンをにらんだ最終盤は、苦戦が続いている。先発投手陣の息切れも相まって、先取点を与える試合も少なくない。ただ、そんな中