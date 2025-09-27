ヤクルトの川端慎吾内野手（37）が27日、都内の球団事務所で会見を開き、今季限りで現役を引退することを表明した。引退会見にはチームの後輩たちがサプライズ登場して花束を贈呈。涙を流す川端に惜別の言葉を贈った。▼中村悠まずは現役生活、本当にお疲れさまでした。そして、ありがとうございました。本当に思い出ってたくさんありすぎて一言では表せないんですけど、まだまだ一緒にやりたかった。本当にありがとうござ