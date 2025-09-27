埼玉県蓮田市で、対向車を避けようとしたトラックが電柱に衝突し、助手席に座っていた男性が死亡しました。対向車はそのまま走り去っていて、警察が行方を追っています。【映像】電柱に衝突したトラック（現場の様子）26日、蓮田市の県道でトラックが電柱に衝突する事故があり、助手席に座っていた男性（51）が死亡したほか、運転していた男性（27）もけがをしました。警察によりますと、トラックは対向車線から右折してきた