横浜市旭区で住宅1軒が全焼する火事があり、住人の男性がけがをしました。男性は「台所のコンセントから火が出た」と話しています。【映像】消火活動の様子午前9時15分ごろ、横浜市旭区・中希望が丘で「台所から出火」と119番通報がありました。ポンプ車など30台が出動し、火は約40分でほぼ消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼しました。この家で1人暮らしをしていた50代の男性が煙を吸って病院へ搬送されました