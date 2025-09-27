俳優ディーン・フジオカ（45）が27日放送のTOKYO FM「DEAN FUJIOKA New Calendar」に出演。公開収録されたテレビプロデューサー佐久間宣行氏（49）との対談で、自身の新たな一面を引き出してくれる共演俳優を明かした。佐久間氏から「この人が相手だと自分の知らない力が引き出された、みたいな経験ってありますか」と問われ、「あります」と即答。10月21日放送開始のテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜後9・00