群馬県太田市の住宅に男が押し入り、住人に刃物のようなものを見せて脅し、現金を奪って逃走しました。男は片言の日本語を話していたということです。【映像】現場周辺の様子26日夜、太田市で「男が家に入ってきて金を要求された」と住人の男性から110番通報がありました。警察によりますと、男性が室内で刃物を持った男を発見し、片言の日本語で「金を出せ」と脅されたということです。男性が家にあった現金約2万4000円を渡