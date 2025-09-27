ダンサーの林祐衣（３１）が２７日、都内で行われた、１ｓｔ写真集「ＰＡＬＥＴＴＥ」（講談社）の発売記念会見に出席した。林はこの日、華やかなロングスカートをなびかせて登場。今回、グアムで初のグラビアにも挑戦し「水着に対して、不安だったり緊張もあった。私らしい筋肉グラビアにしようと思って、食事制限、筋トレを頑張った」と回想した。また、週に２、３回ラーメンを食べるほどのラーメン好きだというが「１か月半