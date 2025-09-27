◆米大リーグエンゼルス４―３アストロズ（２６日・米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）エンゼルスのマイク・トラウト外野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のアストロズ戦に「２番・ＤＨ」に座り、２４、２５号本塁打を放ち逆転勝ちのヒーローとなった。３点ビハインドの４回に２試合連続の２４号ソロをセンターオーバーにたたき込むと、先頭で迎えた同点の８回は左腕キングの直球をたたき右中間スタンド