◆秋季大阪府大会▽５回戦大阪桐蔭１０―０浪速＝６回コールド＝（２７日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）５回戦が行われ、大阪桐蔭は浪速に６回コールド勝ちで８強進出を決めた。初回に無死二塁で中西佳虎中堅手（２年）が右越え適時二塁打を放つなど３点を先制した。３回は２死二、三塁で中島齊志遊撃手（１年）の右前適時打で２点を追加。６回には無死満塁を作り、内海竣太右翼手（２年）の走者一掃の適時二塁打などで５点を奪った