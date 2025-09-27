女優の杉咲花（27歳）が、9月26日に放送された特別番組「ヒロインたちが語る BK朝ドラ大特集」（NHK大阪）に出演。朝ドラ「おちょやん」について振り返り、「こんなに凜とした人を演じられるって、なんて幸せなことなんだろうという気持ちでした」と語った。NHK大阪放送局が制作している朝ドラ、コールサインのJOBKから「BK朝ドラ」とも呼ばれる朝ドラのヒロインたちに、番組が映像と共にインタビューを紹介。朝ドラ「おちょやん」