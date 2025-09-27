「秋季高校野球大阪大会・５回戦、大阪桐蔭１０−０浪速」（２７日、ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）大阪桐蔭が六回コールドで浪速を下して８強入りした。先発は１８９センチ左腕の１年生・川本晴大投手。長身から投げ下ろす威力ある直球で初回から相手打線を力で押し込んだ。初回と二回は四球などで走者を許すもキレのあるスライダーなども交えて無失点。三回は三者凡退でリズムよくアウトを築いた。五回は２死三塁を招くも直球