「クラリオンガール」出身のタレント・かとうれいこ（56）が27日、自身のインスタグラムを更新。27年ぶりに発売する最新写真集『AROUND』（講談社）のオフショットを公開した。【写真】「美しいの一言」“美ボディ”全開水着ショットを披露したかとうれいこかとうは「写真集『AROUND』発売まであと7日 」と告知し、3枚の写真をアップ。美脚際立つ黄色い水着姿で、プールサイドに佇む様子や、プールに入る姿が収められている。