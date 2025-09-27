【MLB】マリナーズ 2ー3 ドジャース（9月26日・日本時間27日／シアトル）【映像】大谷、60発捕手から“絶妙スライ”で20盗塁達成の瞬間ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でマリナーズ戦に先発出場。3打数無安打1四球で今季20個目の盗塁をマークしMLB史上初「50本塁打&20盗塁」を2年連続で達成した。7回に登板した佐々木朗希は、ア・リーグのホームランキングであるローリーを3球三振に仕留めるなど、