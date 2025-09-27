俳優の筧美和子（３１）が２７日、東京・シネスイッチ銀座で初主演映画「オオムタアツシの青春」の公開記念舞台あいさつを共演の陣内孝則（６７）、福山翔大（３０）、林田麻里（４６）、瀬木直貴監督（６２）と行った。筧は爽やかな青のノースリーブドレスで登壇。焼き菓子専門店のオープンを目指すパティシエ役を演じており、焼き菓子にちなんだ「甘くて幸せ」なことについてのテーマトークでは、おのろけを全開にした。今